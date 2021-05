Parco di Molentargius: distruzione delle casette installate per osservare i fenicotteri

Nel parco di Molentargius sono state installate delle casette con lo scopo di osservare i fenicotteri e godersi la natura e il bellissimo panorama in tutto relax.

A rendere questa atmosfera meno piacevole è stato il passaggio e il segno dei vandali.

Come in ogni luogo, i vandali si divertono a distruggere e rovinare ciò che viene costruito anche in previsione di uno scopo ben preciso e molto interessante.

A Quart Sant’Elena non è la prima volta che il Comune e l’amministrazione deve fare i conti con atti di vandalismo fatti da giovani ragazzi.

In questo specifico caso si tratta della rovina delle casette poste al centro dell’oasi naturalistica nel parco.

Vi si trovano scritte volgari, parolacce e anche bestemmie.

Il tutto disturba certamente chi utilizza queste strutture per l’apposito scopo che hanno.

Inoltre, vi è il pericolo che i più piccoli, che iniziano a leggere e a capire ciò che viene scritto, si imbattano in scempi linguistici e senza alcun senso, così, gratuitamente.