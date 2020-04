L’Hotel Business School riparte in e-learning

Riparte da domani, mercoledì 15 Aprile, in modalità a distanza l’attività formativa della Hotel Business School by Forte Village di Pula, in Sardegna.

Le lezioni del Master “Five Stars Hotel Management” e del Master “Food and Wine Operations Management”, sospese temporaneamente in base alle disposizioni governative a seguito dell’emergenza COVID – 19, riprendono a distanza con lezioni ed esercitazioni in versione e-learning, per consentire agli studenti di rispettare e completare i rispettivi percorsi formativi entro il prossimo mese di Maggio.