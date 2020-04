Il Cagliari pensa già al dopo Zenga: in pole Liverani

Il Cagliari vuole rifondare la squadra in vista della prossima stagione, in primis dalla panchina. Per il post Zenga, Giulini ha tra le mani una soluzione interessante.

Il matrimonio tra il Cagliari e Walter Zenga sembra destinato a finire al termine del campionato. Il club rossoblù non è intenzionato a confermare il mister e Giulini avrebbe già in mente il possibile sostituto.

Stando a quanto riporta Sky sport il presidente avrebbe già messo nel mirino Liverani. L’attuale allenatore del Lecce ha stupito per il gioco aggressivo e dinamico delle sue squadre, strappando anche risultati clamorosi (es: il pareggio contro l’Inter).

Il club rossoblù, però, non è l’unica squadra di Serie A che vorrebbe il tecnico romano. Tra le candidate ci sono anche la Fiorentina, anche se Commisso dovrebbe confermare Iacchini, ma anche la Lazio visto il corteggiamento dalla Premier League per Simone Inzaghi.

Sicuramente il Lecce per liberare il suo allenatore vorrà un conguaglio alle casse del club di via Colonnello Costadura.

“Chiaramente sono onesto: noi vogliamo proseguire con lui in panchina, ma dovesse pervenire un’offerta importante di un grande club, non potremmo trattenerlo a forza”, le parole del presidente Saverio Sticchi Damiani a Centro Suono Sport.