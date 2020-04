Sassari. Settore Politiche della Casa, Lavori e Manutenzione dell’Edilizia Residenziale Pubblica

1) ritardi nella consegna delle ricevute di pagamento del canone di locazione da parte degli aventi

titolo al contributo regionale per l’annualità 2019

2) difficoltà nella presentazione di nuovi contratti di locazione da parte dei possibili beneficiari del

contributo, stante la difficoltà oggettiva di reperire un alloggio a seguito degli aspetti legati al

contenimento dei contatti tra le persone

si comunica

che, in linea con gli orientamenti della normativa nazionale, sono prorogati i seguenti termini:

1. presentazione delle ricevute per il contributo regionale, annualità 2019, scadenza al 29.05.2020

2. presentazione di nuovi contratti di locazione scadenza al 25.05.2020