Esordio d’autore, incontro sul sito e sui social

Si è tenuto venerdì 17 aprile alle 17 in diretta sul sito e sulla pagina Facebook live del Sistema Bibliotecario di Monte Claro il sesto incontro del ciclo di appuntamenti della Biblioteca Metropolitana di Cagliari, intitolato ‘Esordio d’autore – Rassegna di Scrittori Emergenti’. Ospite l’autrice cagliaritana Claudia Caredda, per parlare del suo primo romanzo I fuochi di Sant’Elmo, casa editrice Scatole parlanti.

Come per i precedenti incontri, cercheremo di indagare sui dettagli biografici dell’autore grazie alle letture di brani tratti dal libro, questa volta grazie ai lettori volontari ad alta voce e di Claudia Zedda e Antonio Luciano, che ci accompagneranno durante la serata per assaporare il mondo narrativo, il tipo di linguaggio, lo stile, i temi trattati.

Anche stavolta a condurre la serata sarà il gruppo di studenti del Liceo Scientifico Statale Antonio Pacinotti, che intervisteranno l’autrice, interverranno e coinvolgeranno il pubblico nella conversazione. Nel lavoro organizzativo ci aiuterà l’associazione Il Crogiuolo.

L’obiettivo della rassegna

Dare uno spazio anche agli esordienti, perché le prime pubblicazioni di uno scrittore suscitano emozioni, speranze e novità che vorremmo condividere con un pubblico più vasto e più giovane. In genere si ospitano scrittori già affermati mentre con questa rassegna la Città Metropolitana di Cagliari intende accogliere anche le nuove promesse.

La rassegna è dedicata agli scrittori che abbiano pubblicato non più di due libri e non a proprie spese. Gli otto autori sono stati selezionati da una commissione tra le candidature presentate dalle case editrici.

Informazioni

Per informazioni sull’evento contattare la Biblioteca via e-mail a: info@bibliotecamonteclaro.it o tramite messaggio alla pagina Facebook del Sistema Bibliotecario di Monte Claro