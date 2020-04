Mostra di fotografia online, al tempo del coronavirus

La vita al tempo del coronavirus è spiegata in Stand-by, una mostra collettiva di fotografia online. Il ricavato delle vendite sarà devoluto a Domus de Luna per acquistare beni alimentari e bombole di gas destinati alle persone in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria ed economica.

Tutte le foto saranno messe in vendita a 100 euro, acquistabili attraverso una donazione diretta all’associazione.

Alessandra Baldoni, Cristian Castelnuovo, Loris Savino, Claudia Porcu, Giusy Calia & Marzia Lioci, Giulia Sale, Barbara La Ragione, Massimiliano Picconi, GiuseppeFrauGallery, Elisabetta Falqui, Pierluigi Dessì, Marcello Nocera, Stefano Picciau, Collettivo Nostra-SancTissima by Giovanni Coda, Giovanni Panizza, Gianluca Chiai, Massimiliano Usai, Paola Corrias, Davide Volponi, Nicola Bertellotti, Marco Menghi, Eric Oliveira, Giangavino Contini, Francesco Cogoni, Elio Rinaldi, Blanka Meccanica, Valeria Secchi, Bachis, Cicci Arteologo Borghi, Giovanni Sesia.

Contatti:

www.centrofotograficocagliari.com

a cura di Roberta Vanali

inizio 18/04/2020 h.18:30 fine 30/04/2020

raccolta fondi in beneficenza per DOMUS DE LUNA

www.facebook.com/pg/fondazionedomusdeluna/fundraisers/

#stayathome #iorestoincasa