In cerca di salvezza, ecco le quote di Cagliari Lecce

Cagliari e Lecce cercano una vittoria che le avvicinerebbe all’obiettivo salvezza. Ecco le quote de traders sul match dell’Unipol Domus

Torino, 3 maggio 2024 – Nella lotta alla salvezza il Cagliari, e soprattutto il Lecce, sono le due squadre messe meglio. Entrambe le squadre non hanno però sfruttato a pieno il match del loro ultimo turno. Nel Monday Night, i sardi hanno perso nettamente sul campo di un Genoa che era già quasi salvo. I salentini, contro il Monza, erano riusciti a sbloccarla in pieno recupero, ma il rigore di Matteo Pessina ha riportato con i piedi per terra i ragazzi di Luca Gotti. A quattro giornate dal termine del campionato, i giallorossi hanno 7 punti di vantaggio sul terz’ultimo posto occupato attualmente dall’Udinese.

Un successo all’Unipol Domus potrebbe garantire la salvezza al Lecce. I rossoblù vogliono riscattarsi immediatamente dalla prova incolore dello ‘Stadio Luigi Ferraris’ e una vittoria contro una diretta concorrente sarebbe importantissima. Anche perché i 32 punti non costituiscono un grande margine di sicurezza, anche se i cagliaritani hanno dietro anche il terzetto a quota 31 composto da Hellas Verona, Frosinone ed Empoli. Potrebbe anche essere una partita da pareggio, anche se questo risultato sarebbe decisamente più utile ai salentini che ai sardi.

Per i bookmakers sono gli uomini di Claudio Ranieri a partire con il favore dei pronostici per questo match.

I traders non danno troppa fiducia ai giallorossi – I tre punti sarebbero salvifici sia per il Cagliari che per il Lecce. I sardi farebbero un balzo in avanti importante a tre giornate dal termine, mentre i salentini potrebbero anche aritmeticamente salvarsi (Udinese permettendo). La vittoria dei rossoblù è quotata da Betclic a 2.06, il pareggio a 3.07 ed un successo a 3.48. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.06, mentre l’Under 2.5 a 1.58.

Nel 2020 fu una sfida con poche emozioni – L’ultima sfida in terra sarda tra le due squadre risale alla stagione 2019/20 e terminò 0-0. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 7.25. L’ipotesi considerata più probabile è l’1-1 finale che Betclic quota a 5.00. L’1-0 in favore dei salentini è dato da Betclic a 5.75, mentre lo 0-1 per i sardi a 8.00.

Gaetano e Piccoli possono essere le sorprese – Al centro dell’attacco cagliaritano potrebbe tornare dal primo minuto Gianluca Lapadula. Una rete dell’italo-peruviano è quotata da Betclic a 2.90. Alle sue spalle potrebbero agire Eldor Shomurodov e Gianluca Gaetano. Un loro gol è dato da Betclic rispettivamente a 3.60 (Sisal lo quota a 3.50) e a 3.90. Luca Gotti potrebbe confermare la coppia d’attacco formata da Nikola Krstović e Roberto Piccoli. Una loro rete è quotata da Betclic a 3.50.