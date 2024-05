Assistenza sanitaria a rischio per mancanza personale OSS

Grave carenza di operatori socio sanitari (OSS) Azienda AOU di Cagliari Monserrato

La grave carenza di personale ha ormai assunto caratteristiche strutturali nel settore e provoca grave pregiudizio alla salute dei cittadini. I numerosi rischi e le condizioni usuranti del lavoro nell’Azienda AOU di Cagliari Monserrato sono ormai insostenibili. Il personale in servizio deve trovare riconoscimento sia sul piano legislativo che contrattuale. Alla carenza di personale non si risponde con l’aumento dei turni del poco personale in servizio, già sottoposto a condizioni e carichi di lavoro insostenibili. L’unione sindacale di Base denuncia l’ormai endemiche e gravi condizioni in cui si trova a operare il personale sanitario del profilo OSS impiegato presso l’AOU di Cagliari – Monserrato, costantemente sotto organico.

Le criticità sono state causate dal mancato rinnovo dei contratti del personale precario già cessato dal servizio. Ad aggravare la situazione concorrerà a breve anche la cessazione dal servizio di altri lavoratori senza che sia stato comunicato l’eventuale rinnovo.

La USB e i lavoratori, inoltre sono ancora in attesa, cosi come annunciato dalla stessa Azienda, della pubblicazione del bando di stabilizzazione per coloro che al 31/12/2023 hanno maturato i requisiti, necessari per garantire, almeno in parte, la copertura dei posti vacanti.

La USB dichiara che non è accettabile un ulteriore ritardo nella definizione della procedura poiché e mette a dura prova la tenuta psico fisica dei lavoratori attualmente impiegati nelle unità operative, sempre e costantemente sotto organico con il conseguente pregiudizio del servizio socio assistenziale.

La USB chiede l’immediata la pubblicazione del bando di stabilizzazione per ovviare al problema e dare piena e completa assistenza ai pazienti.