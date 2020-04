Dalla startup sarda Jiku nasce JikuHealth

In un momento di grande incertezza la startup sarda ​Jiku ha deciso di mettere a disposizione la piattaforma online ​JikuHealth​, strumento che permette di trovare e consultare i dati ufficiali del mondo intero sull’emergenza COVID-19 attraverso l’utilizzo di un’​innovativa interfaccia spaziotemporale​.

Il tutto in una dimensione nazionale e internazionale.

All’interno della piattaforma sono presenti tre mappe​: nella mappa “Italia”

possibile consultare i dati inerenti le singole regioni relativi a casi, decessi, guariti, pazienti in isolamento domiciliare, pazienti ospedalizzati, pazienti in terapia intensiva; nella mappa ​“Province italiane” ​sono a disposizione i dati sulle province italiane (casi totali) ed è inoltre possibile visualizzare l’evoluzione cronologica dei provvedimenti e decreti adottati per contenere l’emergenza sanitaria; nella mappa “Mondo” è invece possibile visualizzare i parametri legati a casi totali, decessi e guariti a livello internazionale.

JikuHealth ha una funzione unica​: la creazione ​automatizzata di infografiche personalizzate che ​facilitano il confronto tra dati relativi ad aree geografiche e intervalli temporali specifici​.

Dal momento in cui è stata dichiarata l’emergenza sanitaria ​circolano online diverse mappe che tracciano l’andamento del COVID-19, nelle quali però non è possibile filtrare i dati per tempo e spazio o auto generare infografiche personalizzate condivisibili​. ​JikuHealth rende tutto ciò possibile​, dato che la startup ha trovato ​una soluzione che permette una più facile lettura e comprensione del fenomeno​.

I ​dati italiani sono resi disponibili da ​Protezione Civile, Ministero della Salute e ISTAT mentre i ​dati internazionali sono concessi ​dall’Università Johns Hopkins Systems Science and Engineering (JHU CSSE)​.

Come funziona

Con ​JikuHealth è possibile filtrare attraverso una mappa e una linea

temporale i dati ufficiali ​- aggiornati quotidianamente – dell’emergenza sanitaria in corso. Il filtraggio nello spazio e nel tempo, attraverso un’interfaccia di facile utilizzo, consente di ​monitorare e confrontare i dati relativi a diverse aree geografiche e archi temporali​.

Salvati i dati che si desidera mettere a confronto​,sarà la piattaforma stessa a generare in automatico un’infografica che potrà quindi essere ​condivisa tramite un link o sui principali social network​.

Un esempio: l’obiettivo è confrontare l’andamento dell’emergenza sanitaria nell’intervallo temporale compreso fra il 4 aprile e 9 aprile 2020 in Lombardia e Francia; l’utente può navigare le mappe presenti nella piattaforma e salvare i dati relativi alle aree geografiche e all’arco temporale di specifico interesse all’interno dell’area personale chiamata “Box”; sulla base delle coordinate sopra citate l’algoritmo preimpostato genererà una infografica comparativa relativa ai dati indicati dall’utente pronta per la condivisione.

Scheda

La startup sarda ​Jiku ​- fondata nel novembre 2017 dai soci ​Roberto Marras e Giuseppe Moro ​- ha dato vita alla ​prima piattaforma per l’archiviazione e contestualizzazione dei dati nel tempo e nello spazio ​in grado di autogenerare infografiche basate sul filtraggio ed incrocio dei contenuti secondo riferimenti spaziotemporali. Roberto Marras, sassarese, ha vissuto a Londra per 13 anni lavorando nelle più importanti agenzie di comunicazione al mondo e per start-up italiane di successo internazionale. Giuseppe Moro invece