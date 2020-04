Castelsardo: al via l’app “DomosApp.PA”

Dopo la presenza quotidiana sui Social con la pagina “Castelsardo Bene Comune”, l’App “junker” per effettuare la meglio la raccolta differenziata, è ora attiva anche la nuova App istituzionale “DomosApp.PA”, per smartphone e tablet, integrata con il Sito web del Comune di Castelsardo e rivolta a tutti i Cittadini residenti, agli emigrati, ai turisti, alle imprese e ai residenti in altri Comuni.

I canali di comunicazione aumentano e la relazione con il territorio diventa veramente capillare. L’App istituzionale è già scaricabile gratuitamente e liberamente, tramite Google Play e App Store, e rappresenta, quindi, un ulteriore strumento di comunicazione, oltre al Portale Istituzionale e all’impegno nei Social Network.

Con l’App Istituzionale, l’Amministrazione intende avvicinarsi ancora di più ai suoi cittadini e rendere più partecipativa la vita “in Comune”; permette, infatti, di essere sempre informati, in tempo reale, su eventi, notizie in evidenza, primo piano, bandi, avvisi, concorsi e altre informazioni legate alla vita della Città di Castelsardo.

Grazie alle Notifiche push, è possibile ricevere tempestivamente e direttamente nel proprio smartphone o nel tablet personale, le comunicazioni del Comune su condizioni meteo, eventuali stati di allerta, avvisi della protezione civile, chiusura scuole, ecc. e può condividere le informazioni sui Social Network.

I cittadini di Castelsardo potranno anche collegarsi, con l’App Istituzionale, a tutti gli altri Enti che fanno parte della Rete DomosWeb.PA, consultare le informazioni pubblicate e ricevere le notifiche degli altri Comuni.

È importante sottolineare che si tratta di un’iniziativa tutta sarda, interamente realizzata dall’azienda nuorese MEM Informatica S.r.l.; un’iniziativa alla quale il Sindaco del Comune di Castelsardo, ha fortemente creduto, convinto com’è, di potere dare corso agli obblighi di pubblicazione, attraverso l’integrazione Sito/APP e più canali istituzionali, per potere fornire, in tempo reale, a sempre più destinatari, le informazioni obbligatorie in materia di Protezione Civile e, garantire, al contempo, maggiore partecipazione e trasparenza sull’operato della macchina amministrativa.

Si invitano, allo stesso tempo, tutti i Cittadini a continuare a scaricare sul proprio smartphone, anche l’App gratuita “Junker”, disponibile sempre per iOS ed Android, attivata per la nostra Città, per riuscire ad ottenere un valido aiuto per effettuare correttamente la raccolta differenziata, oltre ad essere costantemente informati, sulle modalità. App che a tre mesi dal lancio, ha raggiunto già, circa il 40 per cento dei nuclei familiari di Castelsardo, che hanno provveduto a scaricarla sul proprio smartphone e può contare di punte con 150 accessi giornalieri.