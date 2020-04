“La mia famiglia”, laboratorio di biografia a distanza

Stiamo vivendo “strani giorni”. Nonostante l’attuale difficile situazione, ai tempi del coronavirus, il progetto SUL FILO – Una rete per piccoli equilibristi, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e nato nel maggio del 2018 con l’obiettivo di creare un Polo per l’Infanzia nell’Area Vasta di Cagliari per lo sviluppo di servizi e iniziative rivolti ai bambini e alle loro famiglie, sta proseguendo il suo percorso.

Anzi, lo ha intensificato, con l’input proprio dell’impresa sociale Con i Bambini, che ha attivato una serie di sistemi di apprendimento a distanza. E’ in questo contesto che prende le mosse LA MIA FAMIGLIA, un Laboratorio di biografia a distanza in cui le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni potranno raccontare con un video, un audio, una foto o un testo, in relazione all’essere genitori, un momento particolare delle proprie giornate.

L’iniziativa si inserisce pienamente nel progetto SUL FILO, che ha come capofila Cemea Sardegna (Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva) e come partner le cooperative sociali Cada Die Teatro e La Carovana, una rete di scuole dell’Area Metropolitana, gli Istituti Comprensivi Pirri 1 e Pirri 2 (Pirri – Cagliari), Via Stoccolma (Cagliari) e Mons. Saba (Elmas), istituzioni di ricerca, l’Università di Cagliari (Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia) e l’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Genova, l’associazione nazionale Sapie (Società per l’apprendimento e istruzione informati da evidenza), il Comune di Cagliari e l’associazione Donne e Mestieri di Santa Teresa (Pirri).

“Vi racconto come la mia famiglia sta vivendo questi giorni strani”: questo l’assunto di partenza del Laboratorio di biografia a distanza LA MIA FAMIGLIA.

Oggi abbiamo fatto un gioco, Abbiamo cucinato insieme, Ieri ho perso la pazienza, mio figlio mi ha sorpreso dicendomi…: sono solo alcuni degli esempi sulle esperienze che potranno essere raccontate.“In questo momento – dichiarano i responsabili del progetto – stiamo cercando di adeguare molte delle azioni progettate alla situazione d’emergenza che si è venuta a verificare su tutto il territorio nazionale, per continuare a stare vicino ai bambini e alle loro famiglie. Con questa iniziativa – proseguono – intendiamo aiutare a focalizzare l’attenzione su momenti anche piacevoli, interessanti e sicuramente importanti per la nostra crescita e per i nostri figli, per condividerli con gli altri, ma anche per testimoniare e documentare un periodo drammatico della nostra storia familiare e nazionale”.

Le famiglie interessate a partecipare al Laboratorio di biografia a distanza potranno inviare il loro video, audio, o anche un solo scatto accompagnato da un testo, tramite mail all’indirizzo sulfilo2018@gmail.com o con un messaggio WhatsApp al numero 393 5665062, specificando nome, cognome e data di realizzazione.

Tutti i materiali inviati saranno visionati e riceveranno una risposta. In seguito entreranno a far parte, previa liberatoria, di una raccolta di materiale audiovisivo che verrà pubblicato sul sito, sui social media del progetto Sul Filo e, appena le condizioni lo consentiranno, presentato in una occasione pubblica.