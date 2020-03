Piana (EPI): “Si nomini un commissario per la gestione straordinaria della Sanità”

La situazione in queste ultime ore sembra drasticamente peggiorata: pare, infatti, dalle notizie diffuse a mezzo stampa, che le maggiori infezioni da Coronavirus provengano dalle stesse strutture ospedaliere e emerge sempre più la carenza di personale sanitario. A tal riguardo, come EPI Sardegna, chiediamo la nomina urgente di un commissario per le emergenze della Sanità sarda, con ampi poteri gestionali in supporto alle strutture politiche e professionali esistenti. Chiediamo, inoltre, che venga attivato urgentemente un piano per richiamare medici privati e anestesisti, anche in pensione, in supporto della Sanità pubblica. Si attivi immediatamente anche la distribuzione capillare delle mascherine agli operatori sanitari.