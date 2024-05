Il violinista sestese Simone Soro presenta il suo secondo album “Ispiràle”

Presentazione del secondo album del violinista sestese Simone Soro, “Ispiràle”

Si svolgerà sabato 18 maggio 2024 ore 22 al JESTER CLUB in via Roma 257 a Cagliari, la presentazione del secondo album solo del violinista sestese Simone Soro, ‘Ispiràle’ su etichetta sarda Raighes Factory in collaborazione con Alessandro Pulloni, recording & mixing, e Maurizio Olla, grafica e foto.

Ispiràle prosegue il viaggio iniziato con il suo primo album, ‘Me in Loop’, che raccontava di un viaggio sonoro introspettivo, nel quale il violinista ha esplorato le emozioni per lui più significative. Nel suo nuovo lavoro lo sguardo é puntato verso l’esterno e la narrazione musicale si fa ispirare da luoghi, esperienze ed incontri, che influenzano e nutrono la sua ricerca.

“Ispiràle” é un perfetto connubio tra violino ed elettronica dove confluiscono le influenze musicali dal jazz alla musica classica, passando per le sonorità del tango argentino e dell’afro beat.

Grande attesa e curiosità quindi per Ispiràle di Simone Soro, che dalla pubblicazione del suo primo album da solista si é esibito in ambito nazionale e internazionale, ospite di Festival tra i importanti della scena sarda, nazionale ed internazionale.