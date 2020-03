iniziative

Olbia. Il coronavirus non ferma Radio Internazionale Costa Smeralda

Un periodo difficile per tutti gli italiani, difficile per chi in questo momento non sta lavorando, e non riesce a guardare al futuro con la giusta serenità sempre teso per l’ascolto del bollettino quotidiano capace di fare la conta degli infettati dei guariti e dei deceduti.