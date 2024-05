Le scuole Fism Sardegna festeggiano il 50° anniversario della Federazione in visita dal Papa

Anche la Sardegna “prende il largo” partecipando all’evento celebrativo dei Cinquant’anni FISM il 18 e il 19 maggio a Roma.

Il Presidente FISM Sardegna Massimiliano Zonza accompagnerà a Roma i gestori delle scuole affiliate, insegnanti, educatrici e genitori, provenienti da tutto il territorio regionale, in occasione del convegno nazionale e dei festeggiamenti per il 50° dalla fondazione della Federazione delle scuole dell’infanzia paritarie no profit di ispirazione cristiana.

L’incontro nazionale vedrà la partecipazione di oltre 1.200 rappresentanti del mondo Fism, oltre a studiosi e autorità civili e religiose, un’opportunità per approfondire e condividere conoscenze sulle ultime analisi utili a perseguire ulteriori risultati nel secondo mezzo secolo di attività.

Sabato 18 maggio si aprirà con il convegno nazionale “Prima i bambini: ieri, oggi e domani” presso l’Auditorium della Conciliazione.

Domenica 19 maggio Fism sarà accolta nella Basilica di San Pietro per la Santa Messa con il saluto speciale di Papa Francesco.

Alla Fism fanno attualmente riferimento 9mila realtà educative e di istruzione, gestite da congregazioni religiose, parrocchie, enti morali, associazioni anche di genitori, che comprendono 6.700 scuole dell’infanzia 3/6 anni e 2.300 servizi educativi per la prima infanzia 0/3 anni (asili nido e sezioni primavera) per oltre 450mila bambine e bambini coadiuvando grazie alla normativa paritaria la richiesta educativa su tutto il territorio nazionale.