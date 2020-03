Lodè: mercoledì 11 marzo nella Biblioteca Comunale la proiezione dei cortometraggi di “Visioni sarde dal mondo”

Mercoledì 11 marzo alle ore 19.45, la Biblioteca Comunale di Lodè propone la visione dei cortometraggi di “Visioni sarde nel mondo”, un progetto nato nel 2014 e voluto dalla Regione Sardegna – Assessorato del Lavoro per diffondere in più continenti, attraverso il cinema, il nostro patrimonio culturale. Per la proiezione sono stati coinvolti l’Ufficio della Lingua Sarda – Unione dei Comuni, che ha fra i suoi compiti quello di sostenere le espressioni linguistico-artistiche della tradizione sarda e il CEAS Montalbo di Lodè che si occupa di ambiente e sostenibilità e dunque del rapporto uomo-natura.

I film del progetto, tutti girati in Sardegna, esprimono temi universali e rappresentano uno strumento di conoscenza e crescita individuale. Le tematiche di attualità (guerra, migrazione dei popoli, disagio giovanile) saranno spunto di confronto e discussione.

Per la serata verranno proiettati i seguenti cortometraggi:

“Dans l’attente” di Chiara Porcheddu (durata 3 minuti). Il corto, di forma documentaristica, racconta l’attesa di alcuni giovani migranti che hanno appena attraversato il Mediterraneo e aspettano il loro domani; ha vinto il “Premio Cineteca Sarda” alla seconda edizione del “Premio Centottanta”.

“Eccomi (Flamingos)” di Sergio Falchi (durata 10 minuti). Racconta la migrazione delle persone come un fenomeno naturale e inevitabile al pari di quella dei fenicotteri stabilitisi in Sardegna e diventati ora simbolo e gloria dell’isola a metafora di una felice integrazione; il film ha avuto numerosi premi, attestati e riconoscimenti, così come l’apprezzamento di personaggi del calibro di Oliver Stapleton (BSC–NFTS Co-head of Cinematography e direttore della fotografia di film candidati all’Oscar come “Le regole della casa del sidro”) e di Jim Cummings (Sundance Film Festival).

“Spiritosanto – Holy spirit” di Michele Marchi (19 minuti). E’ incentrato sul dramma umano di un adolescente affetto da un grave disturbo di personalità; è stato presentato alla 71esima edizione del Festival di Cannes nella sezione “Short Film Corner”.

“Warlords” di Francesco Pirisi (5 minuti). Esplora l’orrore e il dolore di chi è costretto dalla guerra a sopravvivere con ogni mezzo, senza una giustizia che lo tuteli o lo protegga; racconta la storia di due bambini che affrontano la guerra che distrugge senza pietà il loro paese.

Alla proiezione sarà presente il regista Francesco Pirisi che ha studiato cinema a Roma frequentando i corsi della NUCT (Nuova Università del Cinema e della Televisione) a Cinecittà. Nel 2007 inizia a scrivere e dirigere cortometraggi, auto-producendoli e auto-finanziandoli. Gli ultimi suoi cortometraggi sono: Fizos (2016) prodotto dall’ISRE, selezionato al Babel Film Festival (edizione 2017) e al Sardinia Film Festival (edizione 2016); Dove sono (2017), prodotto da THE ONE-WAY FILM (etichetta di produzione cinematografica da lui stesso fondata) e selezionato al Sardinia Film Festival (edizione 2018). Dal 2016 cura la rassegna cinematografica “CineMan” per il MAN – Museo d’Arte Provincia di Nuoro. Sempre per il MAN realizza il cortometraggio “Kino revolutia – Cinema della Rivoluzione e Rivoluzione del Cinema” proiettato in loop al Museo durante la mostra “Amore e rivoluzione” (2017). Attualmente lavora alla realizzazione di un cortometraggio sulla scrittrice nuorese Grazia Deledda e lavora al progetto “Tavolo del Cinema” per il Distretto Culturale del Nuorese insieme a Salvatore Mereu e Paolo Piquereddu.