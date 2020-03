Cagliari: sabato 7 marzo proseguono gli appuntamenti con Musica e Storia e una conferenza di Carmine Pinto

Sabato 7 marzo alle 19 a Cagliari gli appuntamenti con Musica e Storia, rassegna organizzata dalla Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” e dedicata quest’anno al Nuovo Mondo, proseguono con una conferenza dello studioso Carmine Pinto. Tra i più importanti esperti in Italia di America Latina, Pinto (che insegna Storia contemporanea all’Università di Salerno) parlerà degli anni della Guerra fredda in America latina, tra aneddoti e riflessioni storiche.

Come di consueto la serata proseguirà con una sezione tutta musicale: sarà ospite per l’occasione il

pianista argentino Gustavo Gini che si esibirà insieme al suo ensemble di archi.

Musica e Storia è realizzata dietro la direzione artistica di Francesco Accardo. Con il contribuoto della Direzione Generale BIC del MiBACT, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Autonoma della Sardegna, del Servizio Cultura del Comune di Cagliari e della Fondazione di Sardegna.

Carmine Pinto è professore presso l’Università degli Studi di Salerno di Storia Contemporanea, insegna Storia Contemporanea, Storia delle Istituzioni Contemporanee, Didattica della Storia e Storia Globale Si occupa di storia politica, storia culturale e di storia militare.

Le sue linee di ricerca si concentrano sui conflitti mediterranei e latino americani nel XIX secolo, sulla guerra nell’Ottocento italiano e sui sistemi politici del XX secolo. Ha insegnato in molte università europee e latino americane, e membro di comitati di redazione di riviste italiane ed internazionali. Dirige il Centro di Ricerca sui conflitti in Età Contemporanea. Coordina il Dottorato in Studi Internazionali-Storici e Letterari dell’Università di Salerno. È delegato per i sistemi di valutazione e i ranking. Attualmente è direttore della Collana editoriale della Università degli Studi di Salerno.

Gustavo Gini, inizia a suonare il pianoforte all’etá di sei anni con suo padre, per poi continuare nel Conservatorio Municipale “Manuel de Falla” di Buenos Aires, in cui consegue il titolo di Professore Superiore di Piano. Paralellamente é parte del “Coro Nacional de niños” d’Argentina, con cui sviluppa un’ampia attivitá musicale in vari tour e concerti tra l’anno 1983 e l’anno 1987.

Da allora si é esibito in diverse sale di Buenos Aires, come il “Salón Dorado del Teatro Colón” e ha realizzato distinti tour in Asia, Europa e America, sia nell’ambito classico, sia con il tango.

Dal 2001 si dedica alla composizione, arrangiamenti e produzione musicale di film, serie televisive, cortometraggi e documentari, in Argentina e Spagna. Ha composto la musica delle opere teatrali “La resurrección de Hamlet” e “Té de reinas”, entambee presentate a Buenos Aires e del film “Condon Express”, ancora non uscito nelle sale, il documentario “Buscando el paraíso” e vari cortometraggi argentini e spagnoli.

Ha lavorato come orchestratore, pianista e produttore musicale in numerose colone sonore di film quali “La Fuga” ,”Apasionados”, “Il segreto dei suoi occhi”, “La educación de las hadas”, “Las manos”, “Los Girasoles Ciegos”, “Los ojos de Julia”, “Di que si”, “Salir pitando” ,”Ladrones”, “Triage”, “Agnosia” e fiction TV tra le quali “La señora”, “Gran reserva”, “Hispania” y “Gran hotel”.