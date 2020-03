Coronavirus. Regimenti (Lega): “figli a casa, sostenere economicamente le famiglie”

Per quanto riguarda la chiusura nazionale di scuole e università, occorre sostenere economicamente i genitori per permettergli di gestire al meglio i figli che resteranno a casa.

E’ evidente che occorrerà garantire uniformità di applicazione delle misure in tutte le regioni italiane, considerando anche il fatto che l’alto standard di qualità del nostro Sistema Sanitario Nazionale, purtroppo, non è omogeneo sull’intero territorio. Un plauso, comunque, va ai medici e agli operatori sanitari che stanno fronteggiando in prima linea l’emergenza con ottimi risultati a tutela della salute pubblica, pur tra mille difficoltà”.

Lo ha dichiarato l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti (Identità e Democrazia), a proposito delle ultime misure adottate dal Governo in merito all’emergenza Coronavirus.