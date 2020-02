Rischio ustioni, Rapex segnala richiamo dal mercato UE di pentole a pressione italiane

Il sistema di allerta rapido europeo (RAPEX) segnala il richiamo dal mercato francese di un modello di pentole a pressione. Si tratta della EMMA 7 litri a marchio HO ME:

La valvola di sicurezza non rilascia pressione. Quando si maneggia la pentola a pressione, l’utente può subire ustioni dal getto di vapore al rilascio della seconda valvola di sicurezza o subire lesioni a causa dell’espulsione del coperchio. Le pentole a pressione sono color argento con maniglie nere, con numero di modello: 8003512661624 e il codice a barre: 8003512661624. L’allerta è stata notificata dalla Francia: il prodotto è stato giudicato non conforme ai requisiti della Direttiva e della pertinente norma europea EN 12778; per questo sono state avviate le procedure per il richiamo dal mercato. I consumatori dovrebbero smettere immediatamente di usare le pentole a pressione richiamate. La pentola a pressione è stata anche venduta online, in particolare tramite Amazon.