Oristano: ricco il programma di manifestazioni collaterali alla Sartiglia

La Giunta Lutzu, su proposta dell’Assessore alla Cultura, Spettacolo e Turismo Massimiliano Sanna, ha approvato il programma delle manifestazioni collaterali alla Sartiglia.

“Da sabato 15 a martedì 25 febbraio sono numerosi gli appuntamenti in programma, curati dal Comune in collaborazione la Fondazione Oristano e la Pro loco, che animeranno la città e accompagneranno l’evento clou che ovviamente è la Sartiglia – spiega l’Assessore Sanna -. La città si immergerà in un clima di festa e si farà trovare pronta all’appuntamento con il carnevale, offrendo tante occasioni di divertimento agli oristanesi e ai tanti turisti che in questo periodo scelgono Oristano”.

Si inizia sabato 15 e domenica 16 febbraio con “Aspettando la Sartiglia”. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, che si svolgerà nell’arco di due giornate, si apre sabato mattina all’Hospitalis Sancti Antoni con il convegno per le scuole dal titolo “Il Carnevale in Sardegna: Dalle maschere della Barbagia alla Sartiglia di Oristano”. Nel pomeriggio in piazza Eleonora alle 17,15 l’esibizione del Gruppo Folk Città di Oristano, del Gruppo Tamburini e Trombettieri Città di Oristano e del Gruppo Tamburini e Trombettieri Sa Sartiglia di Oristano e alle 18 la partenza delle maschere tradizionali della Sardegna: Gruppo Cambas de Linna Guspini, Gruppo Maschera a Lenzolu di Aidomaggiore, Gruppo S’Urtzu di Ula Tirso. L’arrivo del corteo in maschera è previsto per le 19 in Piazzetta Corrias dove si terrà lo spettacolo di balli sardi e la degustazione dei prodotti del territorio. Domenica 16 Febbraio si replica alle 18 in piazza Corrias con i balli in piazza accompagnati dal suonatore Giacomo Crobu e l’esibizione del Gruppo Tamburini e Trombettieri Pro Loco Oristano e del Gruppo figuranti in abito tradizionale sardo. Balli sardi, grigliata di carne, frittura di pesce e zippole faranno da contorno alla serata di divertimento.

Domenica 16 febbraio, alle 14, a S.Efisio la Sartill‘e Canna, tradizionale appuntamento atteso con trepidazione da centinaia di bambini.

Il 20 febbraio, giovedì grasso, alle 15 la sfilata in maschera dei bambini delle ludoteche accompagnata dai mini tamburini e alle 16 la zippolata in Piazza Roma.

Sabato 22 febbraio, alle 15, alla vigilia della Sartiglia, la via Mazzini ospita la Sartillu a Moenti, mentre alle 18 in piazza Eleonora la sfilata medievale con gli sbandieratori di Asti e i tamburini.

Domenica 23 febbraio, la giornata si apre alle 10 in piazza Eleonora con il Bando della Sartiglia con l’esibizione degli sbandieratori di Asti, dei Tamburini e della sfilata Medioevale che precede alle 11 la vestizione di Eleonora. Alle 14 in via Dumo la Sartiglia dei Contadini, a seguire le Pariglie in via Mazzini e dalle 18 in piazza Roma uno spettacolo musicale presentato da Stefano Floris con Bebecita, Non solo Funky, Ottavio Quinto e Dj set M. Biancu & D. Spanu.

Lunedì 24 febbraio, in via Duomo, la Sartigliedda, preceduta alle 13 in piazza Roma dalla Vestizione di Su Componidoreddu. Alle 18, in piazza Roma, lo spettacolo musicale presentato da Stefano Floris con Celebrity, Nameless, Dj Set M. Franceschi & S. Crobu.

Martedì 25 febbraio, si inizia in piazza Eleonora alle 10 con il Bando della Sartiglia, alle 11 la vestizione di Eleonora d’Arborea. Alle 12,30 da via Solferino la partenza del Corteo Storico di Eleonora D’Arborea. Alle 14 in via Duomo la Sartiglia dei Falegnami e a seguire in via Mazzini la corsa delle Pariglie. Alle 18 in piazza Roma lo spettacolo musicale presentato da Floris con DJ Set Cristian Marchi, Vocalist Niko Mammato, Marilyn Monrock, Df S. Atzena- 90 Is Magic e Dj Set D. Sarais.