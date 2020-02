Oristano: dal 19 al 21 febbraio l’assegnazione degli spazi commerciali per la Sartiglia

Dal 19 al 21 febbraio il Comando della Polizia locale del Comune di Oristano effettuerà l’assegnazione dei posteggi agli operatori che hanno fatto richiesta di spazi commerciali per la Sartiglia 2020.

L’assegnazione sarà effettuata secondo il seguente calendario

Mercoledì 19 febbraio, ore 8,30, piazza Roma

Assegnatari Piazza Roma: Maxia Antonio, Piras Pier Angelo, Mereu Monica, Puca Carlo, Fiori Manuela, Casu Marina, Picciau Giovanni, Cancedda Lucio, Noli Daniela, Marche Florentina, Balestrino Maria Elena, Loi Ivana, Miscali Sara, Figus Antonello, Murranca Jose, Pinna Daniele

Assegnatari Via Garibaldi: Orro Ester, Orro Davide, Dessì Manuela Beatrice, Ena Natalino, Pinna Noemi, Porcu Gianfranca, Asaro Giovanni Battista, Carrus Maria Efisia, Lai Nicola, Rossi Andrea, Manca Giovanni, Scanu Mario, Mancosu Alessia, Magnoni Maria Pia, Copez Vanessa, Pons Chiara, Di Bella Manuela, Tiddia Marco

Assegnatari Via Garibaldi II° Tratto: Poddighe Valentina, Camedda Sara, Islam Tajal, Cadoni Gianfranco, Viola Anna Rita

Assegnatari Via Serneste: Troncia Salvatore, Hanafi Hosni, Maxia Gesuino Fausto, Pala Maria Bonaria, Frau Giorgio, Porru Anna, Rassu Roberta, Piroddi Stefano

Mercoledì 19 febbraio, ore 15, piazza Roma

Assegnatari via D. Contini: Ortu Gianfranco, Foggetti Achille, Pulisci Giampaola, Boeddu Angela Maria, Scintu Manuela, Rosa Francesca Anna, Orrù Erica, Tiddia Laura, Cini Carlotta, Sorgia Francesca Anna, Argiolas Cristina, Littera Giorgia Cristian, Castangia Claudia, Ambu Roberto, Intermoia Rosalia, Usai Giuliana, Cossu Maria Rita, Grussu Irma, Podda Massimo, Carta Milena, Aramu Luigi, Ecca Rosa Bruna, Cadeddu Gian Luca

Giovedì 20 febbraio, ore 8,30, piazza Corrias

Assegnatari piazza Corrias: Angioni Heros, Ponti Giuseppe, Falsarone Francesco, Spanu Gianfranco, Angioni Tildo, Fiori Maura, Lai Francesca, Atzeni Petronilla, Scarabelli Alberto, Balia Sergio, Porcu Elia

Assegnatari piazza Martini: Montixi Ilaria, Medda Maria Cristina, Pippia Stefano, Porcu Ivan, Deidda Maria, Andria Massimo, Masala Greca, Jabbara Atif, Diana Giovanni, Carta Angelo, Marongiu Giuseppe

Assegnatari via Lamarmora: Vacca Sigismina, Bellè Nadia, Uddim Jasim, Gessa Luciano, Pisanu Valeria, Capuano Pier Paolo

Assegnatari piazza Manno: Di Salvo Antoncarlo, Dentis Serenella, Ledda Sonia, Masala Agostino

Giovedì 20 febbraio, ore 15, via Tharros

Assegnatari via Tharros: Gaviano Artemio, Caddeu Ignazio, Pianu Rossano, Diana Monica, Carta Gianluca, Kolomiyets Valentyna, Pisano Enrico, Sibiriu Maria Lucia, Di Salvo Stefano, Di Salvo Angelo, Zoccheddu Massimiliano, Pitzalis Giuseppe, Vacca Walter, Mura Simona, Pinna Luca, Cossa Marco, Marini Ignazia, Piras Pier Luigi, Orrù Antonello, Dentis Bruno, Doneddu Gianpiero, Boi Maurizio

Venerdì 21 febbraio, ore 9,30, piazza Mariano

Assegnatari piazza Mariano: Murtas Giovanni, Casu Ignazio, melis Santina, Sabeddu Paola, Abis Melissa

Per il ritiro dell’autorizzazione e per l’assegnazione del posteggio, gli operatori commerciali dovranno presentarsi secondo il calendario, muniti di documento di identità, marca da bollo da euro 16,00 e ricevuta del pagamento del suolo pubblico. L’omessa presentazione, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza del posteggio con conseguente riassegnazione agli operatori “spuntisti” presenti durante le operazioni.

Per l’assegnazione degli spazi commerciali all’interno del Villaggio Sartiglia, allestito in piazza Cova e via Pietro Riccio, si può contattare il responsabile Riccardo Cardia al 39 347 683 9898.