Eventi

“I giardini possibili”: 29/02, inaugurazione de “La Carruba” a Domusnovas

Dopo la presentazione dei lavori effettuati nel comune di Musei e in quello di Villamassargia, si terrà a Domusnovas, sabato 29 febbraio, l'evento di presentazione dei lavori effettuati nell'area verde di Domusnovas, sita in via Bonn e denominata "La Carruba".