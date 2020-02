Villanova Strisaili; rinvenuti 500 grammi di marijuana dai Carabinieri

In quell’occasione, all’interno di una struttura agrituristica di Villanova Strisaili – frazione di Villagrande, furono rinvenuti n. 3 bossoli cal. 7.65.

Lunedi mattina, i militari della Stazione di Arzana, unitamente allo squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, sempre in Villanova Strisaili, hanno denunciato B.A., classe ’87, allevatore, poiché trovato in possesso di 500 grammi di marijuana.

Lo stupefacente è stato rinvenuto a seguito di perquisizione locale, effettuata in località “S’arceri”, all’interno del terreno in cui è presente l’agriturismo “Sapori Semplici D’Ogliastra”, in gestione al denunciato.

Il materiale era occultato in un tronco d’albero, in un sacco di plastica di colore nero, all’interno del quale la sostanza stupefacente si trovava divisa in tre buste trasparenti, sigillate sottovuoto.