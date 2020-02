Predda Niedda, Manca: “La RAS sblocchi la situazione di stallo della ZIR di Sassari”

Nonostante la legge regionale n. 3 del 2008 stabilisca che “la procedura liquidatoria deve essere portata a compimento entro centottanta giorni dalla nomina del commissario”, la situazione in cui versa la Zona Industriale Regionale (ZIR) di Predda Niedda a Sassari è ancora di stallo. Il consorzio industriale regionale di Predda Niedda – spiega la capogruppo del M5S, Desirè Manca – si trova incredibilmente ancora in fase di liquidazione. Quindi in una condizione in cui non può fornire servizi alle imprese e al territorio, programmare attività di sostegno al comparto e neppure provvedere alle attività ordinarie di pulizia e manutenzione delle strade, comprese quelle che interessano la segnaletica verticale e orizzontale necessarie a garantire la sicurezza della circolazione stradale.