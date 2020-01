Sassari. PerDormire apre il nuovo anno con l’inaugurazione del primo negozio in Sardegna

Chi ben comincia… . Avendo concluso il 2019 con l’apertura del suo terzo store in Sicilia, PerDormire, leader nel settore del bedding, apre il 2020 alla conquista dell’altra grande isola del territorio italiano, la Sardegna. Il 10 gennaio, infatti, inaugura il suo primo negozio a Sassari.

Arriva così anche in Sardegna il progetto Design Democratico Italiano, con cui PerDormire intende offrire al vasto pubblico sardo una gamma di letti che siano certamente confortevoli, funzionali e di qualità, ma allo stesso tempo anche esteticamente belli e “di design”. Una gamma completa di sistemi letto, cioè reti, materassi, strutture e accessori, in cui l’aspetto qualitativo ed estetico è assicurato dal know how dell’azienda, esperta nel settore del bedding e all’avanguardia nell’uso di materiali e tecnologie di ultima generazione. Un ulteriore valore aggiunto è poi rappresentato dalla linea creata da un designer di fama internazionale – Fabio Novembre – che ha interpretato con semplice originalità il concetto del buon riposo in una collezione di letti d’autore.

“Una Fiaba PerDormire” è infatti il nome della gamma di letti che vestono le tecnologie del dormire con estetiche ispirate al mondo dei sogni e delle fiabe, con modelli dai nomi quali Castello, Regina, Abbraccio. Tutti i letti proposti da PerDormire, qualitativamente garantiti, sono realizzati in Italia, e offrono smisurate possibilità di personalizzazione, nella scelta delle finiture, dei colori, e perfino delle misure.

Nel negozio PerDormire un team di esperti del buon riposo sarà a disposizione dei clienti per aiutarli nella definizione della tipologia del proprio letto, il più adatto ad ognuno: dalla rete, al materasso, all’estetica e perfino alla biancheria, ogni componente è infatti disponibile in una vasta gamma di varianti.