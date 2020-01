Social Pro League: inizia la fase a tabellone, la situazione nel girone A

Si è chiusa la fase a gironi della Social Pro League, cominciata ad inizio dicembre e conclusa lo scorso 6 gennaio. Ora da martedì 7 alle ore 15:00 prende il via la seconda fase dell’edizione 2019, quella ad eliminazione diretta.

Completano la top ten Olbia e Gozzano entrambe appaiate a 14 punti, dietro di 4 punti il Monza e il sorprendente Renate che nell’ultima giornata è riuscito ad agganciare la squadra brianzola a quota 10 punti. Nella fase a tabellone ci sarà l’introduzione di una nuova modalità di gioco, il “gioco dei pacchi” che prende il posto dei quiz. Sono stati tantissimi i tifosi votanti durante lo svolgimento dei gironi e per le imminenti fasi calde del gioco si attendono nuovi e numerosi voti da parte dei fan. Per giocare basta accedere e iniziare a votare da questa pagina: https://www.superscommesse.it/social_pro_league.

La sfida è ancora lunga e c’è ancora tempo per portare la propria squadra il più in alto possibile. Ricordiamo che i sedicesimi di finale termineranno il 7 febbraio 2020, alle ore 00:00. Per tutti i dettagli e approfondimenti sul regolamento rimandiamo alla pagina istituzionale della Social Pro League.