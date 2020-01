Cagliari, scambio in attacco con la Spal: parte Cerri, arriva Paloschi

Continuano i contatti tra Cagliari e Spal, ma non solo per Castro. Sembra ormai definito, infatti, lo scambio in attacco tra il rossoblù Cerri ed il ferrarese Paloschi.

Sarà un’occasione per entrambi per rilanciarsi in campionato: Cerri troverà probabilmente più spazio, mentre Paloschi sarà utile a Maran fin quando non tornerà Pavoletti.

Entrambi si sposteranno in prestito secco.

Fonte: gianlucadimarzio.com