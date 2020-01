Cagliari: Castro prossimo alla Spal

Gli agenti di Lucas Castro e la Spal sono riusciti a trovare un accordo per portare l’argentino a Ferrara.

Il giocatore rossoblù, autore di 15 presenze e 2 gol in stagione, passerà alla Spal a titolo definitivo per 3 milioni di euro, in cui si aggiunge un milione di euro aggiuntivo in caso di salvezza della squadra di Semplici.

La squadra di Giulini, però, ha trovato subito il sostituto: Gaston Pereiro, 30enne trequartista in arrivo dal PSV Eindhoven.