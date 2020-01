Auto usate: aumenta la vendita in Sardegna

Si tratta di una fetta di mercato in controtendenza, è infatti in crescita un po’ in tutto il territorio italiano, complici le novità positive sopraggiunte con il nuovo anno che riguardano il settore dell’assicurazione auto e che valgono anche per i veicoli usati.

Si tratta della possibilità di assegnare all’auto appena comprata, anche se usata, la classe di merito più vantaggiosa di uno dei membri della propria famiglia, cosa che garantisce un ulteriore risparmio. Un altro fattore determinante è stata la recente creazione e la crescente popolarità di molti siti internet specializzati, i quali hanno contribuito a far lievitare in maniera determinante gli acquisti di veicoli usati. Ciò però ha avuto anche il risultato di far contemporaneamente registrare un andamento in negativo per la vendita di auto nuove.

Si tratta di un fenomeno interessante in quanto è in contrapposizione rispetto ad altri paesi dell’unione europea, come il Belgio, l’Austria e la Germania. L’aumento della vendita di auto usate in Italia non è un fenomeno omogeneo ma varia da regione a regione.

In Sardegna, in particolare, si può parlare di un vero e proprio boom positivo, si è infatti assistito ad un aumento esponenziale delle vendite di auto usate, fenomeno che da qualche anno non smette di stupire.

In base ai dati forniti dall’ACI nella regione sarda, nei primi tre mesi del 2019, le vendite di veicoli usati sono salite fino a un +4% rispetto all’anno precedente che già registrava dati più che positivi. Tra il 2017 e il 2018 infatti l’aumento delle vendite di auto usate registrava un ottimo +8,2%.

Osservando i dati degli ultimi anni si vede chiaramente che il diesel risulta essere sempre la prima scelta, a prova del fatto che, almeno per adesso, i limiti imposti alla circolazione di tali veicoli e il progetto di eliminarli progressivamente non stiano condizionando più di tanto le scelte degli automobilisti che ne apprezzano i vantaggi in termini di consumi e di durata del motore.

Il prezzo medio di questa tipologia di auto usate presenti sul mercato si aggira intorno ai 12.500 euro, una cifra che risulta inferiore rispetto alla media nazionale. Non soltanto diesel però, c’è sempre un maggiore interesse, e di conseguenza una maggiore richiesta, di veicoli cosiddetti “green”, ovvero auto ibride o elettriche. Nei casi dei veicoli “green” ovviamente il prezzo medio sale, aggirandosi intorno ai 14.300 euro.

In generale, i prezzi variano leggermente da città a città nel territorio sardo; la città più cara risulta essere Oristano dove per acquistare un’auto usata ci vogliono in media circa 16.000 euro, seguita subito da Cagliari con 13.500. Va meglio nella zona Sud della Sardegna (10.700 euro), oltre a Sassari e Nuoro, dove si possono trovare veicoli usati ad ottimi prezzi, rispettivamente 11.200 e 9.000 euro (in media).

Sempre in base ai dati Aci, nei primi sei mesi del 2019, rispetto allo stesso arco di tempo dell’anno precedente, i passaggi di proprietà hanno visto un aumento pari al +4 % nella regione, e a livello nazionale di un 1%, raggiungendo così più di 46.000 nuovi atti. Con questi numeri la regione si posiziona undicesima nella graduatoria nazionale.

Un altro dato importante da considerare, per avere un quadro generale della situazione del settore auto usate, è l’età media delle vetture acquistate. L’età media delle auto usate disponibili sul mercato varia tra gli 8,1 e gli 8,4 anni, a chiara testimonianza del fatto che gli automobilisti, non solo in Sardegna ma in tutto il territorio italiano, sostituiscono l’auto soprattutto per necessità. Pertanto per la scelta dell’auto i criteri ritenuti prioritari sono quelli della necessità e del risparmio.

Criteri che vengono mantenuti anche dopo aver effettuato l’acquisto, per la scelta dell’assicurazione. Le spese infatti non finiscono con l’acquisto; l’auto va assicurata e si consiglia di farlo quanto prima, prima di ritirarla dal venditore, sia che si tratti di un privato che di una concessionaria. L’assicurazione infatti deve risultare in regola già dal primo momento in cui ci si mette alla guida, in caso contrario si rischia di incorrere in sanzioni molto salate.

Anche semplicemente percorrere un breve tragitto dal concessionario o privato al proprio domicilio senza documenti costituisce reato in quanto di fatto si è privi di copertura assicurativa.

Se non si ha la possibilità immediata di attivare la polizza, meglio chiedere la consegna dell’auto al proprio domicilio. Nel caso in cui si scelga di stipulare una polizza tramite agenzia assicurativa online, è la compagnia stessa a fornire, tramite mail, un tagliandino provvisorio che il cliente può stampare e conservare nel veicolo in attesa che tutta la documentazione sia pronta e arrivi il tagliandino ufficiale.