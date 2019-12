Bitti: 22 dicembre, serata con i Tazenda e Benito Urgu

Oggi, domenica 22 dicembre, il primo appuntamento della giornata sarà alle 11:30 in piazza Asproni e poi lungo il Corso Vittorio Veneto con la Funky Jazz Orchestra di Berchidda in concerto, che ravviverà il clima prenatalizio del centro barbaricino per grandi e piccini.

Proprio a questi ultimi è dedicato l’evento alle ore 19 nel salone parrocchiale, a cura dell’associazione Akimus, con la visita di Babbo Natale e la consegna dei doni ai bambini.

Chiuderà la giornata il concerto gratuito dei Tazenda, in programma alle ore 20:30 nel Cinema Ariston, con la partecipazione straordinaria del noto comico oristanese Benito Urgu.