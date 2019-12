Le Rubriche di Sardegna Reporter - Associazioni-Sindacati

Attualità

Coldiretti Sardegna: task force per pratiche agricole arretrate, risultato storico

"Finalmente è stato tagliato il traguardo ed è stato dato il via libera per la task force per accelerare l'istruttoria delle pratiche agricole arretrate". Il plauso arriva da Coldiretti Sardegna che, da due anni, sollecitava il provvedimento "per dare respiro al settore visto il forte ritardo nell'istruttoria delle pratiche".