Cagliari, i convocati di Maran per Lecce: out Pellegrini

Ventidue sono i giocatori di Maran per la trasferta pugliese. Il Cagliari scenderà in campo domani sera alle ore 20:45 presso lo stadio di Via del Mare.

Alla ripresa del campionato il mister dei rossoblù non dispone di alcuni giocatori chiave della squadra: ancora assente Luca Ceppitelli per una fascite plantare. Oltre ai lungo degenti Cragno e Pavoletti, fuori anche Birsa per almeno un mese. Esclusi dell’ultimo minuto Pellegrini (distorsione alla caviglia) e Ragatzu (colica renale). Rientra tra i convocati Nandez.

La lista dei convocati

Portieri: Rafael, Aresti, Olsen;

Difensori: Pinna, Mattiello, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Walukiewicz;

Centrocampisti: Castro, Nainggolan, Rog, Cigarini, Oliva, Nandez, Ionita, Deiola;

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Simeone.