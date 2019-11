Maran: “Siamo la sopresa del campionato? Dobbiamo confermarlo sul campo”

La vigilia di Lecce-Cagliari viene accompagnata dalla classica conferenza stampa di Rolando Maran.

Ritorna il campionato dopo la sosta per le nazionali. Sicuramente questa pausa ha un po’ bloccato l’ottimo momento dei rossoblù (quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque giornate), ma per il mister è stata positiva.

“Al di là dei giocatori che sono andati in Nazionale, gli altri hanno potuto lavorare bene e ricalibrare tanti aspetti. La sosta non dev’essere un handicap, ma una risorsa: dobbiamo trarne tutto ciò che è positivo”

Domenica sera il Cagliari affronterà il Lecce di Liverani, una squadra che ha conquistato quattro pareggi nelle ultime cinque giornate. I rossoblù in questa stagione non hanno brillato con le neopromosse, infatti ha perso in casa contro il Brescia.

“Finora contro le neopromosse non abbiamo fatto benissimo, è in test come questi dove dobbiamo essere bravi a confermare la continuità. Per noi è un altro step da superare. Di facile non c’è niente, le neopromosse giocano con un vigore atletico che le permette di dare qualcosa in più. Sappiamo che partita ci aspetta, non possiamo sbagliare l’atteggiamento di una virgola”

Una partita che non deve essere presa sotto gamba dagli uomini di Maran.

“Domani affrontiamo una squadra propositiva, non a caso ha segnato molti gol. La classifica non le rende pienamente giustizia. Ha vinto due campionati di fila, è ben amalgamata, ha fermato Juventus e Milan eha reso dura la vita alla Lazio. In rosa ci sono diversi ex, che conosciamo bene e rispettiamo. Siamo consapevoli del valore dell’avversario, ma siamo concentrati su di noi e a giocare la nostra partita pensando di fare bene”

Ventidue sono i convocati per la trasferta pugliese, ma mancano diversi giocatori illustri: Pellegrini, Ceppitelli e Birsa.

“Questa settimana siamo andati incontro ad alcuni contrattempi, qualcuno ha accusato acciacchi o fastidi; Pellegrini oggi ha avuto una ricaduta, una distorsione alla caviglia che lo rende indisponibile per la gara di Lecce. Però la squadra è sul pezzo, bastava vedere la rifinitura di oggi. Naturalmente tutto questo andrà confermato in partita domani”.