Sassari: il 3 ottobre ospite alla Pinacoteca la Dinamo Banco di Sardegna

Arriva in Pinacoteca la Dinamo Banco di Sardegna. Un’occasione unica e decisamente speciale per conoscere e abbracciare, non solo virtualmente, i campioni e i protagonisti della squadra che pochi giorni fa ha conquistato la Supercoppa Italiana.