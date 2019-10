Eventi

Cagliari: il 4 ottobre, il giornalista Giovanni Bogani presenta “Cinema, che storia!”

Giovedì 4 ottobre, nella sede de La Fabbrica Illuminata, a Cagliari in via Falzarego 35 (inizio ore 18), il giornalista e critico cinematografico Giovanni Bogani incontrerà il pubblico presentando "Cinema, che storia!", un appassionante viaggio dentro il cinema raccontato, non spiegato, per carpirne l’essenza e il respiro.