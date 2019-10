Pecorino Romano DOP: 840.000 € dell’UE al Consorzio per conquistare il Giappone

Il via libera da Bruxelles è da qualche minuto ufficiale: il Pecorino Romano DOP è rientrato negli 81 progetti triennali, selezionati nell’ambito del sostegno ai programmi di promozione, per i prodotti agroalimentari 2019. Il Consorzio, che ha presentato il progetto ad aprile scorso, lo cofinanzierà portandolo a un valore complessivo di oltre 1 milione di euro.

Una grande soddisfazione essere riusciti a ottenere il finanziamento, cosa non facile né scontata vista la grande competizione che inevitabilmente si crea in queste occasioni – dice il presidente del Consorzio di tutela del pecorino romano, Salvatore Palitta. – Il nostro progetto punta soprattutto alla ristorazione, in particolare ai ristoranti nella zona di Tokyo. Partendo da lì vogliamo crescere nella grande distribuzione. Quello giapponese è un mercato in forte crescita, nell’ultimo triennio abbiamo esportato circa 4.000 quintali per un giro d’affari di 3 milioni di euro che può ancora crescere molto. È un contesto molto interessante, con tantissimi potenziali consumatori a cui far conoscere e apprezzare il nostro prodotto.