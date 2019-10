Oristano. La famiglia cresce – Domande entro l’8 novembre

La Giunta regionale con la delibera n 39/41 del 3 ottobre 2019 ha stabilito la concessione di contributi economici alle famiglie numerose (con 3 o più figli fiscalmente a carico), di età compresa fra 0 e 25 anni, con un reddito ISEE non superiore a € 30.000 e che non abbiano beneficiato del sussidio come previsto dalla precedente delibera n.8/64 del 19/02/2019.