Quartu ospita il progetto’All About You’ dal 22 al 29 ottobre 2019

Sbarca per la prima volta in Sardegna ‘All About You”, un progetto di scambio interculturale giovanile realizzato nell’ambito del programma Erasmus + che coinvolgerà 30 giovani fra i 18 e i 25 anni provenienti da 6 Paesi europei: Italia, Cipro, Spagna, Francia, Polonia e Nord Macedonia. L’iniziativa, coordinata dall’associazione ‘Un giorno in più’ di Cagliari, è patrocinata dalla Città Metropolitana di Cagliari e dal Comune di Quartu Sant’Elena, che ospiterà i partecipanti dal 22 al 29 ottobre 2019.

La settimana all’insegna del dialogo interculturale sarà inaugurata mercoledì 23 ottobre alle ore 18,30 nell’ex Convento dei Cappuccini di Quartu e si concluderà lunedì 28 ottobre al Palazzo Regio di Cagliari con una cerimonia finale nella quale i ragazzi condivideranno i risultati della propria esperienza e sarà consegnato l’attestato di partecipazione. Tutte le attività si svolgeranno in lingua inglese e utilizzeranno strumenti forniti dall’educazione non formale. I risultati del progetto saranno promossi a livello internazionale attraverso presentazioni nelle comunità locali dei Paesi partecipanti, la pubblicazione di articoli e campagne online