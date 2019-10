Ieri il giorno di Renzi e Salvini, FSP Polizia: “Non abbiamo sentito parlare di sicurezza”

E allora Renzi e Salvini scelgano un’altra piazza, quella delle divise, dei Servitori dello Stato, e dimostrino di non considerarli servi. Vengano martedì 22 a Montecitorio e, stringendoci la mano, ci diano il segno tangibile della loro posizione, chiara e netta, dalla parte dei più fedeli Servitori delle Istituzioni, dei cittadini, dell’ordinamento. E lo stesso accorato invito è per Giorgia Meloni, per Silvio Berlusconi e per tutti gli esponenti politici, che invitiamo uno ad uno, da destra a sinistra, perché la sicurezza non ha colore, deve essere il primo obiettivo comune.

Valter Mazzetti, Segretario Generale della Federazione FSP Polizia di Stato, rivolge un appello a Renzi e Salvini per chiedere il loro sostegno alla manifestazione, “Servitori ma non servi“, che si terrà in Piazza Montecitorio martedì 22 ottobre dalle ore 11 alle 14.