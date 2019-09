Pannoloni e traverse. Rinvio modalità consegna a domicilio

L’ATS Sardegna/ASSL Lanusei, a rettifica di quanto comunicato nei giorni scorsi e nel comunicato stampa di questa mattina, comunica che, per motivi tecnici, ancora per qualche tempo e sino a successiva comunicazione da parte di questa Azienda, nei distretti delle ASSL di Cagliari, Lanusei e Sassari, dove ancora non è stato avviato il nuovo regime di consegna a domicilio, gli ausili ad assorbenza per persone incontinenti saranno consegnati tramite le farmacie convenzionate e i negozi di articoli sanitari come sino ad ora.