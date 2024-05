Sabato a Bortigali serata dedicata al canto a tenore per la rassegna della fondazione Hymnos Isculta Abbàida Cumprende

FONDAZIONE HYMNOS

ISCULTA / ABBÀIDA / CUMPRENDE

Rassegna

Proiezione di “A boghe leada”, serie documentaria sul canto a tenore di Davide Melis

Sabato 4 maggio alle 19

biblioteca comunale, via Vittorio Emanuele III n. 11, Bortigali (NU)

Sabato a Bortigali serata dedicata al canto a tenore per la rassegna della fondazione Hymnos Isculta Abbàida Cumprende

Rassegne di musica e cinema, incontri con studiosi, documentazione e ricerca, laboratori e concerti dal vivo: la Fondazione Hymnos prosegue le iniziative per la valorizzazione del canto polifonico liturgico, paraliturgico e profano nei Comuni di Santu Lussurgiu, Aggius, Aidomaggiore, Bortigali, Nughedu San Nicolò, Scano di Montiferro e Sennariolo.

Per il nuovo appuntamento di Isculta, Abbàida, Cumprende, rassegna itinerante di musica, cinema documentario e letteratura il comune di Bortigali, in provincia di Nuoro, ospiterà sabato 4 maggio una serata dedicata al canto a tenore: alle 19 nella Biblioteca comunale verrà proiettato l’episodio della serie “A boghe leada” dal titolo “Pregare”.

La serie, prodotta da Karel con la regia di Davide Melis e scritta da Bustianu Pilosu, racconta il mondo del canto a tenore attraverso la voce dei protagonisti: non semplicemente un modo di cantare ma una forma d’arte capace di raccontare, esprimere, interpretare e rappresentare un mondo di valori culturali unico e in continuo cambiamento; un mondo culturale che seppur profondamente radicato nella tradizione si confronta con la modernità e con la comunicazione globale e multimediale senza perdersi e senza perdere la propria specificità. Il canto a tenore è oggi come ieri strumento al servizio della poesia in sardo e della lingua sarda, voce e musica dei poeti e ambasciatore della cultura sarda nel mondo. Dopo la proiezione seguirà dibattito con regista e autore insieme all’etnomusicologo Ignazio Macchiarella in dialogo con Nicolò Migheli. La serata sarà arricchita dagli interventi musicali di Su Cuncordu Sas Enas.

L’ingresso è gratuito.

Informazioni:

[email protected]

www.hymnos.sardegna.it