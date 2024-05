Teatro Tragodia: cala il sipario sul Tragogò FEST 2024 a Mogoro con Andrea Fratellini e “Bell’è s’Arrisu”

Teatro Tragodia: cala il sipario sul Tragogò FEST 2024 a Mogoro con Andrea Fratellini e “Bell’è s’Arrisu”, Cala il sipario sul Tragogò FEST 2024 / Festival della Risata organizzato dal Teatro Tragodia con la direzione artistica di Alverio Cau: l’edizione numero zero della kermesse in programma dal venerdì 3 fino a domenica 5 maggio al Teatro Comunale di Mogoro, giunge alle battute finali.

Dopo un inizio scoppiettante con “Diavoli e Pentole” di e con il burattinaio Daniele Pettinau nell’anteprima dedicata ai bambini e “Sold In / Strano m’Alverio”, ovvero “5 chiacchiere e canzoni” con l’eclettico cabarettista, presentatore e cantante Alverio Cau – ieri, venerdì 3 maggio alle 21 – prosegue STASERA ( sabato 4 maggio ) alle 21 con l’esilarante “Trop Secret Show” di e con Andrea Fratellini e il buffo e irriverente zio Tore mentre DOMANI ( domenica 5 maggio )alle 21 appuntamento con “Bell’è s’Arrisu”, una vetrina dedicata ai nuovi talenti della comicità dell’Isola (e non solo).

Riflettori puntati – STASERA, sabato 4 maggio alle 21 al Teatro Comunale di Mogoro – su Andrea Fratellini, vincitore di Italia Got’s Talent 2020, che sbarca in Marmilla con il suo “Trop Secret Show” (produzione Equipe Eventi): un travolgente spettacolo dove il poliedrico ventriloquo, comico, prestigiatore e fantasista insieme all’impertinente Zio Tore e ad altri simpatici pupazzi «trasporta gli spettatori in situazioni di esilarante comicità, smascherando e giocando con i nostri vizi e le nostre debolezze». “Trop Secret Show” è un moderno esempio di teatro di varietà costruito sulle capacità e sui molteplici talenti dell’artista, con una cifra irriverente e satirica: «un susseguirsi di scene rocambolesche dove è impossibile non immedesimarsi e soprattutto non ridere» alle battute e alle gags dei buffi e stravaganti personaggi nati dalla fantasia, ma che riflettono pensieri, sentimenti e comportamenti (quasi) umani oltre a un pungente sense of humour. Sul palco Andrea Fratellini, già vincitore del Premio Walter Chiari a Cervia e del Primo Premio e del Premio della Critica al Festival del Cabaret Emergente a Modena nel 2015, primo classificato a “Cabaret Amore Mio” di Grottammare nel 2019, applaudito e apprezzato sulla ribalta televisiva di Zelig e Colorado dialoga, scherza e“gioca” con i suoi compagni di viaggio e si cimenta con un «repertorio raffinatissimo di canzoni», in una continua interazione con il pubblico.

Gran finale – DOMANI, domenica 5 maggio alle 21 al Teatro Comunale di Mogoro – con “Bell’è s’Arrisu”, la prima Rassegna Comica Regionale firmata Tragogò FEST e presentata da Alverio Cau: «la scena comica è costantemente alla ricerca di nuovi talenti che possano intrattenere il pubblico con la loro freschezza e originalità» – sottolinea l’artista –. «Negli ultimi anni abbiamo assistito all’emergere di giovani comici che stanno conquistando sempre più spazio e consenso tra il pubblico. Il panorama della comicità si è arricchito di nuovi talenti del “riso” che hanno saputo emergere grazie alla loro originalità e capacità di intrattenere il pubblico con ironia, satira, freschezza e stili innovativi dal cabaret alla stand-up comedy e all’improvvisazione». Sul palcoscenico in una serata interamente dedicata ai nuovi esponenti della comicità nell’Isola, si alternano Silvia Marinu, Sisifo, Aurelio Sechi, Daniela Carta, Francesco Porcu, Claudio Zucca, Monsieur Boubet, Dottor Bronco e Tina, con la partecipazione straordinaria di Ignazio Deligia e Nonna Carmina. Una vetrina importante per i comici emergenti e un’occasione per conoscere artisti di grande talento, con tutta l’ironia e la simpatia di Alverio Cau nel ruolo di «traghettatore della comicità».

Tragogò FEST 2024 / Festival della Risata è organizzato dal Teatro Tragodia con la direzione artistica di Alverio Caue con il patrocinio del Comune di Mogoro e il sostegno dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna.

INFO & PREZZI

biglietti:

Sold In – di e con Alverio Cau | 3 maggio ore 21

posto unico 10 eueo

Trop Secret Show – e con Andrea Fratellini e zio Tore | 4 maggio ore 21

posto unico 15 euro

Bell’è s’Arrisu – conduce Alverio Cau | 5 maggio ore 21

posto unico 10 euro

INFO:

e-mail: [email protected] – [email protected]

cell. 347.9221280 – 329.1111327

www.teatro-tragodia.com