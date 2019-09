L’Ambasciatore del Principato di Monaco Robert Fillon in visita privata in Sardegna

La Sardegna esercita un fascino particolare sull’Ambasciatore del Principato di Monaco in Italia Robert Fillon, che ha deciso di tornare nell’Isola e visitarla in forma privata. Ieri, sabato 14 settembre, ha partecipato a Cagliari a una serata organizzata in suo onore dal nucleo sardo degli “Ambasciatori della Destinazione Monaco”.

Fillon è stato accolto dal Console del Principato Roberto Bolognese e dai componenti del club esclusivo per una cena di benvenuto all’Hotel Villa Fanny.

Durante la serata l’Ambasciatore Fillon ha incontrato diversi componenti rappresentativi della società civile, economica e culturale dell’Isola e ha nominato i nuovi Ambasciatori sardi: Marco Babini, direttore sportivo e campione di surfing (IKA International kiteboarding), collaboratore del team Luna Rossa, Rosi Sgaravatti, titolare della omonima azienda florovivaistica (Sgaravatti Group), Antonella Siragusa, azienda leader nel settore dei servizi di facility (Interservice), e Cristiana Vinci, titolare e manager d’azienda dei settori trasporti industriali e servizi ambientali (Vinci & Campagna).

Nel corso della serata è stata offerta una degustazione dei prodotti di eccellenza della Sardegna e di vini delle Cantine Antigori dell’Ambasciatore Carlo Scano.

Il nucleo sardo del Club, nato come una rete di relazioni che in Italia conta oltre 400 componenti, coordinato e diretto da Roberto Bolognese, Console onorario del Principato, annovera tra i propri membri i rappresentanti del mondo delle imprese e della cultura della Sardegna: Valentina Argiolas (Cantine Argiolas), Andrea Atzeri (Acacia travel holding), Francesco Atzeri (Royal Travel JFT), Alberto Cellino (Gruppo Cellino), Gualtiero Cualbu (Gruppo Cualbu), Carlo Del Vicario (Studio legale), Rudi De Nardo (Archimad design ltd), Maurizio De Pascale (Impresa Pellegrini), Fabrizio Frongia (Consorzio CAMu’ Centri d’Arte e Musei), Piergiorgio Massidda (Fisiomedical), Gianluigi Molinari (Sardinia charter service), Cristina Muntoni (libero professionista), Matteo Pilato (Luxury protection center), Marco Pinna (Galizia & Pinna Commercialisti associati), Glenda Piu (Studio legale), Alessio Raggio (Faro Capo Spartivento), Paola Sanna (Trapuntificio arredamenti), Carlo Scano (Color), Alberto Scanu (Sardinia Green island), Marco Sulis (NCS invest), Vitangelo Tizzano (Coldiretti), Gianfrancesco Lecca (Sodigas) e Luca Saba (Coldiretti).