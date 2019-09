Temporali in arrivo sulla Sardegna Sud-Orientale: Allerta Gialla della Protezione Civile

Su Campidano, Iglesiente e Gallura, permarranno sino alla mezzanotte di oggi (sabato 21 settembre 2019) condizioni di Criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali.

L’avviso (link più sotto) diramato dalla Protezione Civile regionale, interessa inoltre il bacino Flumendosa-Flunmineddu sul quale l’Allerta codice Giallo sarà invece valevole sino alle ore 18 di domenica 22 settembre 2019.

Norme di Comportamento nel caso