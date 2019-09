Gli auguri di un buon anno scolastico da parte dell’Amministrazione comunale

In questi giorni migliaia, tra ragazzi e ragazze, bambini e bambine, rientrano a scuola. È un momento bello ed emozionante.

Soprattutto a loro vogliamo fare i nostri migliori auguri e poi ai genitori, agli insegnanti, a tutto il personale scolastico.

Nonostante le tante difficoltà nelle quali si muove il mondo della scuola, sappiamo che sarà un anno entusiasmante, ricco di studio e di crescita personale e comunitaria.

In questi passaggi delicati che accompagnano i ragazzi, vogliamo dare un segno di stima e vicinanza verso tutto il corpo docente: spesso non vengono riconosciuti i meriti reali.

La nostra amministrazione è vicina e crede nel dialogo fruttuoso tra i dirigenti scolastici e amministrativi, gli insegnanti e le famiglie. Solo una forte alleanza può dare grandi risultati. Solo l’unità di intenti aiuta ad affrontare i problemi quotidiani.

Nei tempi difficili nei quali viviamo la scuola è il baluardo di civiltà, crescita e comprensione del mondo. E, nei ragazzi, c’è ancora quella innocenza che spesso gli adulti hanno perso. Coltiviamola!

È persino inutile dire che siamo a disposizione del mondo della scuola. Lavoreremo senza sosta per migliorare la qualità delle strutture, dei trasporti, delle mense. Siamo pronti a dare un contributo concreto, in ogni modo possibile.

E saremo agguerriti per combattere la dispersione scolastica. Troppi ragazzi non vanno più a scuola. Non possiamo permettercelo.

I buoni cittadini di domani si formano oggi, nelle aule cagliaritane e sarde. Il sapere è il lievito di tutto. La qualità dell’istruzione, fatta di sensibilità, buoni libri e nuovi strumenti tecnologici, è fondamentale per migliorare se stessi ed essere forti e comprensivi nel rapporto con gli altri.

Ancora mille auguri.