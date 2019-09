Castelsardo: il 19 settembre, si svolgerà la manifestazione ecologica “Fondali puliti”

La manifestazione ecologica si terrà, dalle ore 09:00, nel Porto Turistico di Frigiano.

I volontari delle associazioni subacquee partiranno immediatamente alla verifica dei fondali antistanti la Città di Castelsardo, per procedere alla rimozione materiale dei rifiuti che troveranno.

La ricerca interesserà, in particolare, il tratto antistante la Vignaccia e la Pedraladda, le spiagge di Lu Bagnu, il costone sotto la Punta Spinosa e quello della zona Romasino/Peruledda. Si interverrà anche all’interno del Porto, mediante personale qualificato della Società Ge.Cas.

Anche la Capitaneria di Porto di Porto Torres parteciperà all’evento, mettendo a disposizione un proprio mezzo navale, che favorirà le operazioni di recupero oltre ad emettere apposita ordinanza di interdizione alla navigazione nel tratto interessato.

I volontari saranno assististi in mare, nel caso ve ne fosse bisogno, da una moto da salvamento con equipaggio K38 addestrato nel salvamento in acqua, e un’ambulanza con equipaggio a terra.

Il materiale recuperato sarà trasportato a terra dai pescatori della locale marineria che, con le barche private, daranno il loro contributo alla giornata.

Sulla banchina del porto, la ditta EcoNova provvederà a un corretto smaltimento dei rifiuti e al trasporto nei vari impianti di raccolta. Un momento conviviale per tutti i partecipanti all’iniziativa, offerto dai Supermercati SuperConcas, partner dell’iniziativa, concluderà la giornata.

L’evento ha ottenuto l’importante patrocinio dell’Assessorato alla difesa dell’ambiente della Regione Sardegna e la collaborazione del WWF Sub.

Oltre alle attività di ricerca in acqua e di recupero di materiale dal fondale, la giornata sarà occasione per sensibilizzare tutti sul problema dell’abbandono indiscriminato di rifiuti in mare – aggiunge Giuseppe Corso, assessore ai servizi portuali – e per svolgere una vera attività di sensibilizzazione, per il rispetto del nostro mare.