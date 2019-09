Cagliari: il 28 settembre, Fabrizio Longo e Valeria Montanari ospiti di “Echi lontani”

L’appuntamento, in programma alle 20:30, proporrà pagine di Heinrich Ignaz Franz Biber (Wartenberg, 1644 – Salisburgo, 1704) e Johann Jakob Froberger (Stoccarda, 1616 – Héricourt, 1667), compositori e musicisti che, scrive la musicologa Myriam Quaquero nelle note di sala:

Sono accostabili per varie affinità: oltre all’area linguistica di appartenenza, erano virtuosi d’eccezione, sono stati vicini all’ambiente gesuitico ed hanno composto musica “a programma”; entrambi, inoltre, hanno avuto il dono della fantasia, formidabile e assoluta, che ha fatto sì che fossero innovatori e fari di riferimento per le generazioni successive.

Fabrizio Longo

Si è diplomato in violino presso il Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina; ha poi proseguito negli studi, esibendosi da solista in diverse formazioni. Conclusi gli studi umanistici presso l’ateneo messinese e appassionatosi alla filologia in musica, ha seguito corsi e master classes.

Ha pubblicato saggi, voci, articoli ed edizioni critiche relativi alla musica del Sei e Settecento. Suona un violino costruito da Henry Banks a Londra nel 1792 e restituito all’antica condizione da Alessandro Lanaro.

Usa diversi archi, in legni europei e americani, a nasetto fisso e a vite, copie di originali musealizzati realizzate da Marie-Eve Geeraert, e un arco antico della metà del ‘700. Collabora con il Museo internazionale e Biblioteca della musica e con il Dipartimento di musica antica del conservatorio “Giovan Battista Martini” di Bologna.

Valeria Montanari

Clavicembalista, organista, pianista e fortepianista, ha conseguito il diploma di Pianoforte presso l’Istituto pareggiato “Giuseppe Verdi” di Ravenna, il diploma in Organo e il diploma di Clavicembalo presso il Conservatorio di musica “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara e infine il diploma in Fortepiano presso l’Accademia Pianistica di Imola.

Laureata al DAMS di Bologna, ha vinto diversi premi in concorsi internazionali – sia come solista, sia come continuista – e ha al suo attivo un’intensa attività concertistica – sia come solista, sia come continuista – con numerose formazioni cameristiche, orchestrali e direttori specializzati nella prassi esecutiva antica.

Ha inciso per le etichette Tactus, Bongiovanni, Sidecar, Amadeus Paragon, è stata docente di Pratica del Basso Continuo presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, ha collaborato anche con i Conservatori A. Pedrollo di Vicenza e “B. Maderna” di Cesena e con la contralto Sonia Prina per alcune masterclass e corsi di alto perfezionamento.