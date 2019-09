Al via le iscrizioni per l’8° concorso fotografico nazionale “Giostra cavalleresca di Sulmona”

Il Gruppo Fotografico Maia Peligna, in collaborazione con l’Associazione Giostra di Sulmona, e con il patrocinio dell’Unione Italiana Fotoamatori (UIF), organizza l’8° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE “GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA”, valevole per la Statistica UIF 2019.

Si può partecipare per il tema A (Libero) o per il B riservato alle rievocazioni storiche con immagini scattate durante feste in costume di qualsiasi genere purchè di carattere storico, culturale ovvero giostre, palii, cortei e rievocazioni.

La partecipazione è aperta a tutti i fotografi residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano, senza distinzione fra dilettanti e professionisti, con un massimo di 4 fotografie a colori per ogni tema.

Le fotografie dovranno pervenire entro il termine improrogabile del 29 settembre 2019.