Castelsardo: cultura e divertimento in programma per la seconda metà di agosto

Proseguono, come l’estate, a gonfie vele, le manifestazioni, proposte dall’amministrazione comunale, assessore alla cultura e spettacolo Valeria Sini, per il mese di Agosto. Collaborano al programma anche la Proloco, l’Università, i Musei Diocesani e diverse associazioni locali, culturali e sportive, che propongono interessanti appuntamenti. Dopo il grandioso spettacolo del ferragosto, con i Dj di Radio 105, la seconda quindicina di Agosto si apre, immediatamente, con una spumeggiante serata di Swing per poi proseguire sino al 31 con un ricco programma all’insegna della cultura e del divertimento.

Giovedi 15, dalle ore 22:00, Piazza Nuova, Marco Comollo di Radio 105, Spyne dello Zoo di 105, Matt Jo, musica dalla giostra e Dj Redident. Alle ore 24, dalle terrazze del castello spettacolo di fuochi pirotecnici;

Venerdi 16, dalle ore 21:30 Piazza Nuova, la Nuoro Swing Pioneer ed i ballerini Silvia Pinna e Danilo Bruschetti, propongono esibizioni e lezioni di Swing per tutti;

Sabato 17, dalle 19, nelle scalinate di Via Trieste si terrà “Libero, nell’arte e nella moda”, vernissage dedicato al pittore Libero Meledina. In collaborazione con Prendas de janas e Quattro Elementi;

Dalle ore 21:30, a Lu Bagnu, nel Piazzale di fronte al Papillon si terrà lo spettacolo di varietà “Tale e quale Show Sardegna”;

Domenica 18, dalle 21:00, musica in piazza la Pianedda. “E.R. Musica in Prima Linea”, con Enrica Virdis e Rita Penduzzu;

Lunedi 19, ore 21:00 piazza la Pianedda. Presentazione di “Piccinni In Castorias”, ultima fatica letteraria dello scrittore locale Giuseppe Tirotto, a cura della Libreria Il Labirinto;

Martedì 20, ore 21:00 Piazza Nuova. Premiazione in maschera dei migliori carri e delle maschere più belle del “Carnevale estivo Rio de Frijaneiro”. Con la partecipazione ed esibizione delle scuole di ballo che hanno preso parte alla parata del 27 luglio scorso, musica e balli sino a tarda notte, con le imperdibili fontane danzanti;

Mercoledì 21, Piazza Nuova dalle ore 22:00 “Una sera con Lucio”, tributo a Lucio Battisti;

Da Giovedì 22 e Venerdì 23, presso il Circolo del Tennis di Via Sedini, dalle ore 18:00, “Torneo Estivo di Calcio Giovanile”, a cura dell’ASD Giglio 91 Castelsardo;

Da Giovedi 22 a Domenica 25 “Musica Sulle Bocche”, International Jazz Festival;

Venerdi 23, Cattedrale di Sant’Antonio Abate, ore 21:00, “Il Retablo Perduto”, presentazione del volume a cura di Don Francesco Tamponi;

Lunedi 26, a cura di Isola in Rete. Piazza Nuova, dalle ore 22:00, Bjorn Larsson presenta “La Lettera di Gertrud”, a seguire il concerto dei “Bau Bau Five”;

Martedi 27, a cura di Isola in Rete, Archivio Storico, ore 19:00, Elvia Grazi presenta il suo libro “Il Volo dei cuori sospesi”;

Piazza la Pianedda, ore 2130. Balli di gruppo, liscio e latino americano con “Antonio Tanca”;

Mercoledì 28, a cura di Isola in rete, Archivio Storico, ore 19:00 Marco Baudino presenta il suo libro “Il violino di Mussolini”;

Giovedi 29, a cura di Isola in Rete, Terrazze sala XI, ore 20:00 “Verso Luogo dove Abitarsi”, seguirà alle 21:00 il Reading del testo di Roberto Silva Itza “Luoghi per non vivere esiliato”;

Piazza la Pianedda, dalle ore 21:00 “Milonga Alma Y Corazon”, serata di tango;

Venerdi 30, Cattedrale di Sant’Antonio Abate, ore 2100, “Cattedrali Di Sardegna e Tavola Rotonda”. Presentazione del testo e dibattito sul tema: “adeguamento liturgico delle Cattedrali”;

Piazza la Pianedda, ore 22:00, Monica Pais presenta il suo libro “Animali come noi”, a cura di Isola in Rete;

Sabato 31, Chiesa di Santa Maria delle Grazie, ore 19:00, i “Madrigalisti Turritani” terranno il loro concerto di fine estate, diretti dalla maestra Laura Lambroni;

Terrazze sala XI, ore 21:00 performance teatrale e musicale “Luci naviganti”, a cura di Isola in Rete;

Dall’11 Agosto al 30 Settembre, nella sala X del castello dei Doria, sarà possibile visitare la mostra 60 “Litografie Originali di Galvani”, a cura di Enrico Piras. Visitabile nelle ore di apertura della struttura dalle 9 alle 24:30 ad Agosto e dalle 9:00 alle 21:00 a Settembre.

Prosegue nell’ Episcopio vescovile, la mostra “Leonardo Contemporaneo”, opere di Leonardo da Vinci riviste e interpretate da artisti contemporanei. Visitabile negli orari di apertura dell’esposizione permanente ” Stregoneria e Santa Inquisizione in Sardegna” (Visite 10.30 /13.30 – 17.00 /20.30)

Visitabile inoltre il Museo delle Cripte della Cattedrale – Museo Maestro di Castelsardo, con visite dalle ore 10.00 / 13:30 e 15.00 /20:30.

