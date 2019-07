Domusnovas. Operazione antidroga della Polizia di Stato

Nella giornata di ieri, nell’ambito di mirati servizi antidroga svolti in provincia, il personale del gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari, congiuntamente al personale del Commissariato di Iglesias, ha proceduto all’arresto di un 19enne, residente a Domusnovas, incensurato.

Notizia confidenziale, supportata da pregressi servizi di osservazione, portava a ritenere che il giovane avesse impiantato una serra di marijuana nei pressi della propria abitazione o delle pertinenze di esse.

Per tali motivi, considerato che in prossimità della sua abitazione sita a Domusnovas proveniva un forte odore tipico delle piante di cannabis, nella mattinata di ieri gli Agenti della Polizia di Stato hanno proceduto ad un’accurata perquisizione.

Nel luogo un cavo di corrente era collegato ad una presa posta all’ingresso della sua abitazione sino a giungere ad una casa disabitata posta alla destra rispetto all’immobile di residenza. All’interno di un mobile li collocato veniva rinvenuta marijuana per un peso netto di 125,19 gr.

Nella cucina è stato rinvenuto tutto l’occorrente per la coltivazione indoor della marijuana, quali lampade a led, una lampada alogena con plafoniera, le scatole dei semi, fertilizzanti ed in un’altra camera da letto un armadio era stato trasformato in serra con l’apposizione nelle pareti interne di carta refrattaria e accanto vi erano filtri ed aspiratori.

Nel giardino di pertinenza alla predetta abitazione, ubicato sul retro, venivano rinvenute un totale di 18 piante di canapa indiana in perfetto stato vegetativo, di cui 9 con altezza di circa 50/70 cm e altre 9 dell’altezza di circa 100 cm, tutte invasate. All’interno dello sgabuzzino erano presenti varie buste di marijuana per un peso di circa 800 grammi, nonché buste sottovuoto con residui di Marijuana.

E’ stata sequestrata la somma di denaro di 500 euro. Complessivamente è stata sequestrata marijuana per gr. 999, 086 e cocaina per gr. 1,157.

Su disposizione del Pm di turno il soggetto è stato collocato in regime di arresti domiciliari.